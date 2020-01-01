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اصابات و اعتقالات خلال مواجهات في بالاغوار و قلقيلية

الجمعة 31 يناير 2020 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات و اعتقالات خلال مواجهات في بالاغوار و قلقيلية


رام الله / سما /

 اصيب العشرات اليوم الجمعة، بحالات اختناق جراء مواجهات عنيفة اندلعت في عاطوف بالاغوار وكفر قدوم في قلقيلية.

وأصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق فيما تم اعتقال شابين خلال اندلاع مواجهات اندلعت عقب صلاة الجمعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة عاطوف في الاغوار.

وقالت مصادر طبية فلسطينية ان قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المصلين خلال صلاة الجمعة في الأراضي المهددة بالمصادرة في منطقـــة عاطوف والرأس الأحمر شرق طمون في منطقة الأغوار، حيث أقيمت الصلاة بدعوة من عدد من المؤسسات والفصائل في المنطقة .

وأضافت المصادر أنه تم نقل إصابة إلى مستشفي طوباس الحكومي لتلقي العلاج، فيما قدمت الطواقم الطبية العلاج الميدانى لعشرات المصابين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية ان قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين بينهما الاستاذ عبدالجليل بشارات بعد الاعتداء عليه بالضرب في المواجهات الدائرة شرق عاطوف .

وفي نفس السياق اندلعت مواجهات عنيفة في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية وذلك عقب انطلاق المسيرة الاسبوعية في البلدة.

كما توجه عشرات الشبان صوب الحاجز الجنوبي للمدينة والقوا الحجارة والزجاجات الحارقة صوب ابراج الاحتلال المقامة في تلك المنطقة وما زالت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال مستمرة.

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