على خلفية "فضيحة الطحينة".. فصل ضابط برتبة مقدم من شعبة الاستخبارات الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن قيادة الجيش الإسرائيلي، قررت فصل ضابط كبير، برتبة مقدم، بشعبة الاستخبارات الإسرائيلية "أمان" على خلفية فضيحة "الطحينة".

وذكرت القناة الثانية، أن رئيس الأركان، أفيف كوخافي، قرر صباح اليوم، فصل الضابط المسؤول عن إرسال عميل خاص من الوحدة الخاصة 504 بشعبة أمان، إلى المناطق الفلسطينية، لإحضار علبة طحينية، قبل شهرين.

ولفتت القناة، في تقرير سابق لها، الى أن الجيش الإسرائيلي، أجرى تحقيقات مع ضابط كبير بشعبة الاستخبارات، بعد الكشف عن قيامه بإرسال عميل خاص الى المناطق الفلسطينية بالضفة، لإحضار علبة طحينه.

وأشارت القناة العبرية، الى أن رئيس الأركان كوخافي، قرر كذلك، توبيخ ضابط أخر، وحبس ضابط ثالث، من الذين شاركوا بهذه الفضيحة، التي اشتهرت بوسائل الإعلام، بإسم "فضيحة الطحينية".