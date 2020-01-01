احتجاجات في أراضي الـ 48 ضد "صفقة القرن"

القدس المحتلة / سما /

تنظم اللجان الشعبية والقائمة المشتركة، تلبية لدعوة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وقفات احتجاجية، مساء اليوم، على مفارق العديد من البلدات العربية في أراضي عام 1948، اليوم الجمعة، ضد ما تسمى "صفقة القرن" التي أعدها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وطاقم مستشاريه الداعمين للمشروع الصهيوني في فلسطين لتصفية الحقوق الفلسطينية.

وستنظم الوقفات الاحتجاجية، في كفر ياسيف والبعنة ودير الأسد ومجد الكروم ونحف وغيرها للتعبير عن الرفض القاطع لما تسمى "صفقة القرن" جملة وتفصيلا.

وشهدت عدة بلدات عربية كالناصرة وكفر قاسم وسخنين وقفات غاضبة، فيما نظمت الحركات الطلابية العربية في جامعتي حيفا وتل أبيب (الشيخ موّنس) وقفتين احتجاجيتين ضد الصفقة، في الأيام القليلة الماضية.

وفي السياق ذاته، تنظم لجنة المتابعة مظاهرة قُطرية في باقة الغربية، احتجاجاً على ما تسمى "صفقة القرن" ظهر يوم غد السبت.

وكانت "المتابعة" أصدرت، الثلاثاء الماضي، بياناً سياسياً قالت فيه، إن "إجماع الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده الرافض لهذه الصفقة هو مدعاة للاعتزاز وهو بمثابة رسالة واضحة لأميركا وإسرائيل بأن الصفقة لن تمر".

وأكدت أن حقوق الشعب الفلسطيني ومصيره "ليس رهن لنتائج مفاوضات تجري بين إسرائيل وبين أميركا وليس خلاصة التفاوض بين نتنياهو وغانتس وتوافقهما أو عدمه".

هذا، وستنظم القائمة المشتركة مهرجاناً سياسياً تحت عنوان "بالوحدة نتصدى للصفقة ورافضين للشطب"، وذلك في القاعة الرياضية بجانب البلدية في سخنين، الساعة السادسة والنصف من مساء غد السبت.

وأكدت المشتركة "أن هذه الصفقة ليست خطّةً للسلام، ولا ترى فيها حتى أساسًا للتفاوض، بل هي مخطط لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع السلام العادل وممارسة حق تقرير المصير، ولسد الطريق على تطبيق القانون الدولي وتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية".