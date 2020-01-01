وزير خارجية ايرلندا: الخطة الأميركية المقترحة لا تفي بهذا الحد

رام الله / سما /

قال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، وزير الخارجية تانيست سيمون كوفيني إن الخطة الأميركية المقترحة "صفقة القرن" "لا تفي بهذا الحد".

وأضاف كوفيني في بيان صدر عن الخارجية الايرلندية: "أيرلندا مستعدة لدعم أي مبادرة سلام تحترم المجتمع الدولي، وعلى أساس معايير حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي توفر أساسا لتحقيق تطلعات الشعبين".

وتابع: "نحن حاجة إلى رؤية تفاصيل صفقة القرن وتقييم الآثار الكاملة للمبادرة الأميركية، لكن مما سمعت حتى الآن أنها لا تفي بهذا الحد".

وأكد تانيست أنه لا يمكن الوصول إلى حل ناجح للنزاع إلا إذا تم ضم الطرفين على قدم المساواة ويمكنهما العمل من أجل التوصل إلى نتيجة متفق عليها، ولا يمكن فرض أي حل ولا يجب اتخاذ أي خطوات من جانب واحد.

وعبر عن شعوره بقلق عميق إزاء التعليقات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بشأن توسيع السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وعلى المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وقال "إن ضم الأرض بالقوة محظور بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وسيكون مثل هذا الإجراء خطوة حاسمة بعيدا عن اتفاقية أوسلو التي وقعها الطرفان، والتي عملت أيرلندا بلا كلل لدعمها لأكثر من 25 عاما، كما ستكون خطوة حاسمة بعيدا عن الالتزام بحل متفق عليه بين الطرفين، حل يمكن أن يدعمه المجتمع الدولي ككل".

وأضاف أن بلاده ستدرس الخطة الأميركية بمزيد من التفصيل، لكن ردنا المبدئي هو مصدر قلق بالغ لأنها "الخطة" فشلت في تحقيق التوازن والمساواة في التقدير الضروري لكسب دعم كلا الجانبين للنزاع والمجتمع الدولي.

وتابع "سنتواصل ونبقى على اتصال وثيق مع الأطراف وبلدان المنطقة ومع الشركاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".