الملك الاردني واردوغان يهاتفان الرئيس عباس وهذا اهم ما جاء في الاتصال ..

رام الله / سما /

جرى اتصال هاتفي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وأكد العاهل الأردني خلال الاتصال، وقوف الأردن إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في وجه كل ما تتعرض له، وصولا إلى حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة عاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، أعرب الرئيس محمود عباس عن شكره للعاهل الأردني على مواقفه الداعمة والمشرفة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين، والشعبين الشقيقين.

كما جرى، اليوم الجمعة، اتصال هاتفي بين الرئيس محمود عباس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الرئيس التركي خلال الاتصال، "إننا نقف إلى جانبكم وإخواننا في فلسطين في هذه المرحلة الحرجة"، مؤكدا "موقف تركيا الثابت بالوقوف إلى جانب فلسطين وقضيتها العادلة".

وفيما يتعلق بما تسمى "صفقة القرن"، قال الرئيس أردوغان: "إننا نشارككم الرأي بأن هذه الصفقة لا يوجد بها أي شيء للشعب الفلسطيني، وأنها منحازة بالكامل لإسرائيل، وتكرس الاحتلال وهي استمرار لهذا الاستعمار الإسرائيلي".

وتابع الرئيس التركي: "سنقف إلى جانبكم في كافة المحافل الدولية، وسننسق معكم في كل الخطوات التي ستقومون بها، كما أن وزير خارجيتنا سيحضر الاجتماع الذي دعت له منظمة التعاون الإسلامي الاسبوع المقبل".

من جهته، أعرب الرئيس محمود عباس عن شكره لنظيره التركي على مواقفه المشرفة والداعمة لشعبنا الفلسطيني.

وأكد سيادته أهمية الاستمرار في تنسيق المواقف خلال الفترة المقبلة، وأبلغه أنه سيذهب إلى مجلس الأمن لإلقاء كلمة هناك.