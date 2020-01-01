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فلسطين تواصل تحركاتها بالأمم المتحدة ضد "صفقة القرن"

الجمعة 31 يناير 2020 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تواصل تحركاتها بالأمم المتحدة ضد "صفقة القرن"


رام الله / سما /

واصلت بعثة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة تحركاتها في أروقة الأمم المتحدة ضد الإعلان الأميركي لما يسمى بصفقة القرن.
وأوضحت البعثة، في بيان لها، اليوم الجمعة، بأن المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، التقى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تيجاني محمد باندي، الذي أكد أن الحل يكمن في انهاء الاحتلال وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعلى قاعدة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.
واجتمع الوزير منصور أيضا مع كتلة عدم الانحياز في مجلس الأمن والمكونة من 7 أعضاء (تونس، وفيتنام، واندونيسيا، وجنوب افريقيا، والنيجر، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وجمهورية الدومينيكان) في إطار التحضير لزيارة السيد الرئيس إلى الأمم المتحدة، وقد أكدوا على مواقفهم الثابتة تجاه حقوق الشعب الفلسطيني على قاعدة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
كذلك، شارك السفير منصور بعد أيضا في الاجتماع الشهري على مستوى السفراء لمكتب التنسيق للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، حيث شدد على مدى خطورة الخطة الأميركية التي تتناقض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستعرض الجهود الإقليمية والدولية التي تقوم بها دولة فلسطين لنقل موقفها الرافض للخطة الأميركية، مشيرا إلى اجتماع مجلس الوزراء العرب في القاهرة يوم غد السبت، يليه اجتماعات وزارية لمنظمة التعاون الإسلامي ولمجموعة دول عدم الانحياز. إلى جانب ذلك، فإن رئيس الوزراء، محمد اشتية، سيحضر القمة الافريقية في أديس أبابا في مطلع فبراير المقبل، وسيقوم السيد الرئيس بزيارة مجلس الأمن الدولي لعرض الموقف الفلسطيني في الأمم المتحدة.
وقد أكدت كل من أيران، وكوبا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، والعراق، وفنزويلا، وتونس، واندونيسيا، وجنوب إفريقيا، واليمن، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وليسوتو، وأنغولا، على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعلى موافقهم الراسخة لجهة دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها تجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

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