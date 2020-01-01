جيش الاحتلال يكشف : هاجمنا موقعا لحماس تحت الأرض

غزة / سما /

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته هاجمت فجر اليوم الجمعة عددا كبيرا من المواقع التي تتبع لحركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف أنه تم استهداف هدفا تحت الأرض وهو عبارة عن مصنع لتصنيع المواد القتالية، بالإضافة إلى مواقع تشكل مهاجمتها إضرارا بقدرات حماس القتالية. على حد زعمه.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن مهاجمة مواقع حماس يأتي كرد فعل على إطلاق قذائف صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة واستمرار إطلاق البالونات الحارقة.

وحمّل الجيش حركة حماس المسؤولية الكاملة عن أي فعل ضد مستوطناته أو جنوده مصدره قطاع غزة، بصفتها الحاكم الفعلي هناك.