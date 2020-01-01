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قيس سعيد معلقا على صفقة القرن: التطبيع خيانة عظمى وفلسطين ليست ضيعة حتى تباع

الجمعة 31 يناير 2020 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيس سعيد معلقا على صفقة القرن: التطبيع خيانة عظمى وفلسطين ليست ضيعة حتى تباع


وكالات

في تصريحات شديدة اللهجة، انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد، الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن"، ووصفها بـ"مظلمة القرن"، معتبرا أن التطبيع خيانة عظمى.

وقال سعيد أمس الخميس خلال أول حوار تلفزيوني له بعد مائة يوم من تسلمه العهدة الرئاسية، إن الخطة الأمريكية ليست صفقة القرن بل مظلمة القرن وهي خيانة عظمى وليست تطبيعا.

وأضاف: "الفكر المنهزم لن يكون مقدمة للنصر، ولن أتراجع عن ما قلته سابقا حول مفهوم التطبيع الذي يعد مفهوما دخيلا والقضية اليوم هي الكيان المغتصب الذي يجب أن ننهي أفعاله وتشريده للشعب الفلسطيني". وتابع أن من يعتبر التطبيع حالة طبيعية مخطئ لأنها خيانة عظمى، قائلا: "من تكون له علاقة مع الكيان المغتصب فهو خائن، وخيانته خيانة عظمى".

وأضاف: "فلسطين ليست ضيعة أو بستانا حتى تكون موضوعا لصفقة".

وأعرب سعيد عن عدم ارتياحه الشديد للبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية التونسية الأربعاء بخصوص "صفقة القرن"، والذي اكتفى بالتعبير عن القلق، وشدد على أنه من "البيانات المألوفة التي مجها التونسيون" وكشف أنه تدخل شخصيا لإصلاح هذا البيان.

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