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اسعار العملات مقابل الشيكل
الجمعة 31 يناير 2020 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله / سما /
جاءت اسعار العملات لليوم الجمعة كما يأتي:
الدولار: 3.47
الدينار:4.90
اليورو:3.82
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الأخبار الرئيسية
NYT : هذه خيارات الفلسطينيين لمواجهة خطة "صفقة القرن"
إصابات واعتقالات عقب مهاجمة الاحتلال المصلين في المسجد الأقصى
اطلاق 3 صواريخ من غزة باتجاه الغلاف والاحتلال يشن غارات عنيفة على رفح
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