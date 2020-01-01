الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني في جنين

جنين / سما /

اعلنت الشرطة اليوم الخميس، كشف ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني استهدفت مواطنة، وقالت انها ألقت القبض على الفاعل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها مواطنة من سكان محافظة جنين لوحدة الجرائم الالكترونية في فرع ادارة المباحث العامة، حول قيام شخص مجهول بابتزازها عبر تطبيق "انستجرام"، موضحة ان وحدة الجرائم الالكترونية باشرت على الفور إجراءاتها في البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل، وتمكنت الوحدة من تحديد هوية المشتبه به، وتم القبض عليه وضبط الهاتف المستخدم بالابتزاز، وتم توقيفه وإحالته وجهاز الهاتف المضبوط للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.