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الاحتلال: اطلاق 3 صواريخ من غزة باتجاه الغلاف.. واصابة مستوطنة وابنتها بجراح

الخميس 30 يناير 2020 11:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال: اطلاق 3 صواريخ من غزة باتجاه الغلاف.. واصابة مستوطنة وابنتها بجراح


القدس المحتلة / سما /

ذكرت مصادر اعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، أن صفارت الانذار قد دوت في مستوطنات الغلاف، جراء اطلاق صواريخ من غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع.

وبحسب المصادر العبرية، فان صفارات الانذار قد دوت في مستوطنات "سديروت" و"نير عام" و"ياد مردخاي" المحاذية لقطاع غزة.

وقالت المصادر العبري، إنه بعد انطلاق صافرات الانذار وتفعيل القبة الحديدية هناك على الاقل صاروخين اطلقا باتجاه سديروت.

وأفادت القناة 13 العبرية، بأن صاروخا اطلق من قطاع غزة وسقط  بالقرب من كلية سابير قرب سديروت مشيرة الى أن القبة تعترض صاروخين على الاقل.

وأوضحت صحيفة يديعوت العبرية، أن  الصاروخ الذي سقط قرب كلية سابير أدى لاندلاع حريق في المكان.

وبحسب مصادر عبرية، اصيبت مستوطنة وابنتها بجراح اثناء هروبهم للملاجئ في اشدروت بعد اطلاق الصواريخ على سديروت.

الى ذلك قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في غلاف غزة، تحديد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة، القبة اعترضت 2‎"

#صواريخ #غزة #سديروت #مستوطنات الغلاف #غلاف غزة #حدود غزة #قطاع غزة #كلية سابير #الجيش الإسرائيلي

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