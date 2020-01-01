خارجية لوكسمبورغ: لا ينبغي استخدام أي مبادرة كذريعة لانتهاك القانون الدولي في الأرض الفلسطينية

لوكسمبورغ /سما/

قال وزير خارجية لوكسمبورغ، يان جان أسيلبورن، إن بلاده تواصل دعمها لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني عن طريق حل الدولتين على أساس حدود 4 يونيو 1967 "إسرائيل وفلسطين"، تتعايشان بسلام وأمن داخل حدود معترف بها دولياً، مع القدس عاصمة للدولتين. ولكي يكون قابلاً للتطبيق، يجب التفاوض على هذا الحل بين الطرفين والوفاء بالتطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف في بيان أصدره، اليوم الخميس، "حول عملية السلام في الشرق الأوسط"، إن أي حل "يجب أن يقوم على أساس احترام القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة وعلى معايير مقبولة دولياً".

وتابع: لا ينبغي استخدام أي مبادرة كذريعة لارتكاب انتهاكات جديدة للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة أو لتبرير إنشاء مستوطنات في نفس الأرض.

كما جدد وزير خارجية لوكسمبوغ التأكيد على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، وقال "إن قيام إسرائيل بإنشاء مستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي أساس قانوني ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإقامة سلام شامل وعادل ودائم."