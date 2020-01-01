  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

خارجية لوكسمبورغ: لا ينبغي استخدام أي مبادرة كذريعة لانتهاك القانون الدولي في الأرض الفلسطينية

الخميس 30 يناير 2020 11:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
خارجية لوكسمبورغ: لا ينبغي استخدام أي مبادرة كذريعة لانتهاك القانون الدولي في الأرض الفلسطينية


لوكسمبورغ /سما/

قال وزير خارجية لوكسمبورغ، يان جان أسيلبورن، إن بلاده تواصل دعمها لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني عن طريق حل الدولتين على أساس حدود 4 يونيو 1967 "إسرائيل وفلسطين"، تتعايشان بسلام وأمن داخل حدود معترف بها دولياً، مع القدس عاصمة للدولتين. ولكي يكون قابلاً للتطبيق، يجب التفاوض على هذا الحل بين الطرفين والوفاء بالتطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف في بيان أصدره، اليوم الخميس، "حول عملية السلام في الشرق الأوسط"، إن أي حل "يجب أن يقوم على أساس احترام القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة وعلى معايير مقبولة دولياً".

وتابع: لا ينبغي استخدام أي مبادرة كذريعة لارتكاب انتهاكات جديدة للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة أو لتبرير إنشاء مستوطنات في نفس الأرض.

كما جدد وزير خارجية لوكسمبوغ التأكيد على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، وقال "إن قيام إسرائيل بإنشاء مستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي أساس قانوني ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإقامة سلام شامل وعادل ودائم."

#لوكسمبورغ #صفقة القرن #فلسطين #اسرائيل #ترامب #القانون الدولي #الأرض الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

تقدير اسرائيلي : العثور على زعيم فلسطيني يقبل صفقة القرن هو صفر مطلق

كوشنر عن عاصمة فلسطين : "خلافنا مع الأردن وليس مع الفلسطينيين "

قيادي فلسطيني يكشف عن مشاورات تشكيل وفد القيادة إلى قطاع غزة..

شاهد الصور : ملك الأردن يقوم برحلة غطس في خليج العقبة

يديعوت : ترامب ونتنياهو تجاهلا ملك الأردن وقد يكون لذلك ثمن

"التايمز"البريطانية : لهذا سيكون مصير صفقة ترامب هو الفشل

قناة عبرية : نفق الربط بين الضفة وغزة.. خطرٌ يهدد إسرائيل

الأخبار الرئيسية

الشيخ

خياران أمام الفلسطينيين.. "السلطة الفلسطينية في حلّ من الاتفاقيات المنبثقة عن أوسلو"

فريدمان

فريدمان أكد لزعماء يهود أن الدولة الفلسطينية لن تقوم قريبا حتى لو وافقوا على خطة ترامب

هل ستقوم "اسرائيل" بضم الاغوار ومستوطنات الضفة الاسبوع المقبل؟.. كوشنر يجيب

البردويل: لهذه الاسباب.. الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع نزع سلاح المقاومة في قطاع غزة

الاحتلال يقصف عدة اهداف شرق رفح جنوب القطاع