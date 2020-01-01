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الحص: إن ضاعت فلسطين ضاعت الأمة العربية كلها

الخميس 30 يناير 2020 11:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحص: إن ضاعت فلسطين ضاعت الأمة العربية كلها


بيروت /سما/

 قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خرج بـ"مشهد مهين للشرعة الدولية، ضارباً عرض الحائط  قرارات الأمم المتحدة، معلناً عما تسمى بصفقة القرن، وكأن السلام بحاجة إلى صفقة بمثابة جريمة نكراء، لأنها أهدرت حق شعب وطمست أنبل قضية وجدانية، وألغت وطنا عربيا اسمه فلسطين".

وأضاف أن "فلسطين هي القضية الساكنة في القلب والوجدان، لأنها بوصلة الأحرار في العالم، ففلسطين تتكالب عليها قوى الشر والظلم، عبر صفقة القرن التي أقل ما يقال فيها إنها اغتصاب القرن، وكل ذلك بهدف انهاء القضية والحقوق الفلسطينية".

وتابع أن "فلسطين ستبقى قضية الأمة تتوارثها الأجيال، أما القدس فهي تمثل نبض القضية وروحها الجامعة للأديان السماوية".

وقال إن "ضاعت القدس ضاعت كل فلسطين، وإن ضاعت فلسطين ضاعت الأمة العربية، وضاع معها تاريخها وعزتها وكرامتها".

#سليم الحص #فلسطين #صفقة القرن #لبنان #الأمة العربية

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