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مرفق الرابط.. وزارة الشباب والرياضية بغزة تعلن عن فتح باب التسجيل لقرض الزواج

الخميس 30 يناير 2020 11:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرفق الرابط.. وزارة الشباب والرياضية بغزة تعلن عن فتح باب التسجيل لقرض الزواج


غزة / سما/

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بغزة، اليوم الخميس، عن فتح باب التسجيل للحصول على قرضٍ للشباب المقبلين على الزواج.

واوضحت الوزارة، انّ القرض يستهدف الفئة العمرية من سن 22- 35 عامًا، وذلك من صندوق دعم الشباب الفلسطيني، التي تدعمه الوزارة.

وأعلمت ان التسجيل للحصول على قرض الزواج ، سيبدأ من يوم الاحد المقبل 2/2/2020، من دورة فبراير /2020، حتى مساء يوم الخميس الموافق 06/02/2020.

وذكرت الوزارة، ان التسجيل عبر الموقع الالكتروني الرسمي لصندوق دعم الشباب عبر الخدمات الالكترونية.

ولمعرفة التفاصيل والتسجيل للقرض اضغط هنا.

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