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اردوغان: صفقة القرن مشروع احتلال والقدس ليست للبيع

الخميس 30 يناير 2020 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
اردوغان: صفقة القرن مشروع احتلال والقدس ليست للبيع


انقرة /سما/

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الخميس، الخطة الأميركية للسلام والتي تعرف بـ”صفقة القرن” بـ”مشروع احتلال”.

وقال الرئيس خلال كلمته في حفل توزيع جوائز الوكالة الرسمية التركية “أناضول”: “يقولون “صفقة قرن” ما الصفقة !.. هذا مشروع احتلال”، مبينًا أن غدًا الجمعة سيكون له خطابًا موسعًا حول الإعلان الأميركي “صفقة القرن”.

وأكد أردوغان أن القدس ليست للبيع، وأن الأمة التركية اليوم تنظر إلى فلسطين نظرة السلطان عبدالحميد الثاني.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن مساء الثلاثاء الماضي، خلال مؤتمر صحافي عقد في “البيت الأبيض” بالعاصمة الأميركية “واشنطن” عن “صفقة القرن” المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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