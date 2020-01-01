قناة إسرائيلية تزعم: مصر تقرر عدم السماح لـ"هنية" بالعودة إلى قطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

اتخذت السلطات المصرية قراراً، يقضي بعدم السماح لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بالعودة إلى قطاع غزة عقب زيارته الأخيرة لإيران.

وقالت القناة الثانية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، إن المخابرات المصرية قررت عدم السماح لهنية بالعودة إلى غزة وذلك بسبب زيارته إلى طهران.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" قد توجه إلى العاصمة الإيرانية لتقديم العزاء عقب مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بعد استهدافه من قبل الطيران الأمريكي أثناء تواجده بالعراق.