  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة إسرائيلية تزعم: مصر تقرر عدم السماح لـ"هنية" بالعودة إلى قطاع غزة

الخميس 30 يناير 2020 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة إسرائيلية تزعم: مصر تقرر عدم السماح لـ"هنية" بالعودة إلى قطاع غزة


القدس المحتلة / سما /

اتخذت السلطات المصرية قراراً، يقضي بعدم السماح لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بالعودة إلى قطاع غزة عقب زيارته الأخيرة لإيران.

وقالت القناة الثانية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، إن المخابرات المصرية قررت عدم السماح لهنية بالعودة إلى غزة وذلك بسبب زيارته إلى طهران.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" قد توجه إلى العاصمة الإيرانية لتقديم العزاء عقب مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بعد استهدافه من قبل الطيران الأمريكي أثناء تواجده بالعراق.

#اسماعيل هنية #حركة حماس #المخابرات المصرية #قطاع غزة #ايران

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة.. والمقاومة تتصدى لطائرات الاحتلال

تقدير اسرائيلي : العثور على زعيم فلسطيني يقبل صفقة القرن هو صفر مطلق

كوشنر عن عاصمة فلسطين : "خلافنا مع الأردن وليس مع الفلسطينيين "

شاهد الصور : ملك الأردن يقوم برحلة غطس في خليج العقبة

يديعوت : ترامب ونتنياهو تجاهلا ملك الأردن وقد يكون لذلك ثمن

"التايمز"البريطانية : لهذا سيكون مصير صفقة ترامب هو الفشل

قناة عبرية : نفق الربط بين الضفة وغزة.. خطرٌ يهدد إسرائيل

الأخبار الرئيسية

فريدمان

فريدمان أكد لزعماء يهود أن الدولة الفلسطينية لن تقوم قريبا حتى لو وافقوا على خطة ترامب

هل ستقوم "اسرائيل" بضم الاغوار ومستوطنات الضفة الاسبوع المقبل؟.. كوشنر يجيب

البردويل: لهذه الاسباب.. الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع نزع سلاح المقاومة في قطاع غزة

الاحتلال يقصف عدة اهداف شرق رفح جنوب القطاع

قيادي فلسطيني يكشف عن مشاورات تشكيل وفد القيادة إلى قطاع غزة..