البطريرك الراعي: صفقة القرن علامة حرب وحقد ودمار

بيروت /سما/

أسف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لما سمي "بصفقة القرن" واصفا إياها بعلامة الحرب والحقد والقهر.

وقال الراعي، خلال كلمة له مساء اليوم الخميس، في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي "نذكر اليوم في صلاتنا واقع الأرض المقدسة، هذه الأرض التي ولد فيها المخلص يسوع المسيح، وعليها تجلى الثالوث القدوس، وتم فيها فعل الخلاص والفداء وتأسست الكنيسة، ومنها انطلق الانجيل المقدس الى العالم. لا يمكننا ان نقبل بأن تصبح هذه الأرض أرض الحديد والنار."

وأضاف "نحن نأسف على ما يسمى "صفقة القرن"، التي هي علامة حرب وحقد ودمار وبغض وقهر إضافي للناس، وهذا ما لن نقبله ونتحمله. لا يمكننا التسليم بمشيئة إنسان قرر أن يضع جانبا كل التاريخ، وحقيقة وجود المسيحيين والمسلمين واليهود، وقد عاشوا معا على أرض مقدسة واحدة كما أراد الله، وهذه الأرض لا يمكن أن تحمل هذا القرار السياسي الذي اتخذته الادارة الأميركية او الرئيس الأميركي".

وختم الراعي: "نصلي اليوم كي يجنبنا الله مزيدا من الشرور بسبب هذا المشروع وهذا القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي، ومن أجل الشعوب المتألمة والمعذبة. فلا سلام إذا لم يُحترم الإنسان بحقوقه وبكرامته، ولا سلام بالظلم والقوة. نسأل رب السلام وسيده، وقد أُعلن السلام من تلك الارض يوم ميلاده، ان يفتح كل القلوب ويمنحها ان تحمل بمسؤولية بناء السلام على الارض، الي ارادها بسر تدبيره، ارض سلام، كي يعم السلام في العالم أجمع".