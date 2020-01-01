"الصحفيون المصرية" تطالب بضرورة التصدي لـ"صفقة القرن"

القاهرة /سما/

طالبت نقابة الصحفيين المصرية الحكومات والشعوب والنخب العربية بالتصدي لـ"صفقة القرن" بشكل واضح.

وأكد نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان في بيان له اليوم الخميس، أن النقابة تدعم القرار الفلسطيني المنحاز للثوابت الوطنية والقوى الداعمة الرافضة لـ"صفقة القرن"، وتدعو الفصائل الفلسطينية إلى نبذ خلافاتها.

كما دعا رشوان الشعوب والحكومات العربية لدعم كل الفعاليات التي تعلن رفضها لتلك الصفقة، مطالبا بالتصدي لكل المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

وجدد الدعوة إلى جميع النقابات والمنظمات العربية للإعلان عن رفض وإدانة كافة أشكال التطبيع المهني أو الشخصي مع الاحتلال.

وقال رشوان إن النقابة "ترفض هذه المؤامرة التي تعتبرها اغتصابا فاضحا لحقوق الشعب الفلسطيني"، داعيا العواصم العربية إلى "التبرؤ من هذه الصفقة المشبوهة، وإعلان رفضها صراحة ودون مواربة".