الهبّاش يبحث مع مسؤولين موريتانيين التعاون في عدة مجالات

نواكشوط /سما/

بحث قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش مع مجموعة من المسؤولين الموريتانيين، بينهم وزراء الشؤون الإسلامية والصحة والتنمية الريفية والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي والمهني والتعليم العالي، تعزيز التعاون بين البلدين.

وبحث الهباش اجتماعاً مع وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأساسي الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب التعاون بين المؤسسات التعليمية والدينية والقضائية، والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره، وتنظيم ندوات ولقاءات علمية وتبادل الخبرات في المجالات الدعوية والقضائية .

والتقى الهباش وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاتصال والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي ولد سالم، وبحث معه تعميق علاقات التعاون.

وعقد الهباش عدة لقاءات مع وزير الصحة محمد نذير حامد ووزير التنمية الريفية السيد الدي ولد الزين كلا على حدا، وبحث معهما آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين مؤسسات البلدين في القطاعين الصحي والزراعي.