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صور.. مسيرات حاشدة بمناطق متفرقة من قطاع غزة رفضا لـ"صفقة القرن"

الخميس 30 يناير 2020 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. مسيرات حاشدة بمناطق متفرقة من قطاع غزة رفضا لـ"صفقة القرن"


غزة / سما/

شهدت مناطق متفرقة من مدن قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، احتجاجات واسعة ضمن المسيرات الشعبية الرافضة لـ"صفقة القرن"، التي أفصح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن هويتها مساء الثلاثاء الماضي.

وخرجت الجماهير في كافة مناطق قطاع غزة والتي دعت إليها حركة "حماس"، من رفح جنوبا وحتى شمال القطاع، تعبيراً عن الغضب الشعبي المتواصل.

وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية، ورفعوا لافتات تندد بصفقة ترمب، مؤكدين الحق في كامل فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس المحتلة.

وكان الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، قال إن كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية وسلب حقوق شعبنا المشروعة ستفشل أمام صموده الأسطوري وإرادته الصلبة، ولن يُكتب لها النجاح.

وأضاف القانوع أن خروج الجماهير الفلسطينية اليوم في مختلف المحافظات والمخيمات في قطاع غزة يأتي تأكيداً على رفضها لصفقة القرن التصفوية، والتحاماً مع الموقف الفلسطيني الموحد الرافض لها.

وأضاف أن التظاهرات الشعبية والمسيرات الحاشدة غداً، واستمرار حملة الفجر العظيم في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي دليل على وحدة شعبنا في الدفاع عن مقدساته، والمحافظة على ثوابته، واستعداده الكامل لإفشال صفقة القرن، ومواجهة الاحتلال.

والثلاثاء المنصرم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالبيت الأبيض، عن كامل تفاصيل خطته لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

#مسيرات حاشدة #قطاع غزة #حماس #صفقة القرن
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