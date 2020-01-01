مشعل ينتقد مواقف بعض الدول العربية: هذا الأمر ليس مشرفاً

غزة / سما /

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" السابق خالد مشعل، مساء اليوم الخميس، إن الفلسطينيين حول العالم يتوحدون لإحباط خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط، معبراً عن نقده للحكومات العربية التي دعمت الخطة.

وأكد مشعل، في تصريحات صحافية، رفضه الكامل لهذه الصفقة ونحن واثقون أنها ستفشل.. لن ننتظر فشلها.. نحن سنفشلها"، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف: إن الفلسطينيين يتواصلون فيما بينهم لحشد قواهم في مواجهة ما وصفها ترامب بأنها "صفقة القرن"، لافتاً إلى أننا بدأنا العمل ولسنا في مرحلة انتظار أو ترقب لأننا نعلم خطورة هذه الصفقة وبالتالي بدأنا العمل.. بدأنا تحشيد قوانا والتواصل لتوحيد الصف الفلسطيني والتفاهم على استراتيجيتنا لمواجهة هذه الخطوة".

وأكد أن الموقف الفلسطيني الموحد قائم على رفض الخطة وأن الخطوات الإيجابية التي بدأت لتوحيد الصف الفلسطيني ستتسبب في إفشال الخطة، متابعاً "نحن نملك أوراق قوة كبيرة على رأسها عدالة قضيتنا".

وعبر عن نقده لمواقف بعض الدول العربية وقال إنها أدارت ظهرها للقضية الفلسطينية بدعم تلك الخطة قائلاً "هذا موقف ليس مشرفا".

وتتصور خطة ترمب حلا قائما على دولتين تعيش بموجبه "إسرائيل" ودولة فلسطينية جنبا إلى جنب، لكن بشروط صارمة يرفضها الفلسطينيون.

وتمنح الخطة "إسرائيل" الكثير مما سعت إليه طويلا، بما في ذلك اعتراف الولايات المتحدة بمستوطناتها المقامة بالضفة الغربية وبالسيادة على غور الأردن وبأن القدس هي عاصمة إسرائيل غير القابلة للتقسيم.

وتقضي الخطة بأن تخضع دولة فلسطينية منزوعة السلاح وبحدود يعاد رسمها لسيطرة إسرائيلية على أمنها بينما تحصل هذه الدولة على مناطق في الصحراء مقابل أراض خصبة يستوطنها إسرائيليون.