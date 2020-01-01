القانوع: خروج الفلسطينيين بمسيرات حاشدة تأتي تأكيدًا على رفضها لصفقة القرن

غزة / سما /

أكد المتحدث باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع، اليوم الخميس، انّ خروج الجماهير الفلسطينية في مختلف المحافظات والمخيمات في قطاع غزة، يأتي تأكيداً على رفضها لصفقة القرن التصفوية، مشددًا على لحمة الموقف الفلسطيني الرافض للخطة الامريكية.

وقال القانوع، :"إنّ التظاهرات الشعبية والمسيرات الحاشدة التي ستنطلق غداً الجمعة، واستمرار حملة الفجر العظيم في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي دليل على وحدة شعبنا في الدفاع عن مقدساته ثوابته".

وأضاف، إنّه يترتب الاستعداد الكامل لإفشال صفقة القرن ومواجهة الاحتلال الصهيوني.

وأشار المتحدث، إلى انّ كل محاولات تصفية القضية العادلة، وسلب حقوقه المشروعة ستفشل أمام صموده الأسطوري وإرادته الصلبة ولن يكتب لها النجاح.

وفي هذه الاثناء تنطلق مسيرات جماهيرية حاشدة، في مناطق محافظات غزة كافة، رفضَا لصفقة ترامب الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وحجب حقوق اللاجئين وتدمير مستقبل الدولة الفلسطينية.