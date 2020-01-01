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أبو النجا: كل غزة ستخرج لاستقبال الرئيس عباس وسنحمله على أكتافنا

الخميس 30 يناير 2020 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو النجا: كل غزة ستخرج لاستقبال الرئيس عباس وسنحمله على أكتافنا


غزة / سما /

قال محافظ غزة، إبراهيم أبو النجا، إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سيخرج لاستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لدى قدومه للقطاع، مرة أخرى.

واوضح أبو النجا في تصريحات صحفية، أن "الشعب الفلسطيني لن ينتظر أحدًا ليقول له أخرج واستقبل الرئيس، بل كل الشعب سيخرج، ينتظر رئيسه أمام المعبر، وحتى دون أي ترتيبات تنظيمية".

وأضاف أبو النجا، أن الشعب الفلسطيني بغزة، سيحمل الرئيس عباس على أكتافه، فمبجرد إعلان أبو مازن قدومه للقطاع هذا يُشكل ردًا على (صفقة القرن) التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو بذلك رد فعليًا بأنه لا دولة في غزة، ولا دولة بدون غزة.

وبين أنهم يريدون أن يأتي أبو مازن لقطاع غزة، ولكن في ذات الوقت يُريدون أن يبقى بالقرب من مدينة القدس وأكنافها، حتى لا يقول أحد إنه هرب لغزة، ونقولها دائمًا: "غزة مع محمود عباس أينما ذهب، ولا خوف على غزة والكل يبايعه".
 

#ابو النجا #الرئيس عباس #غزة #الشعب الفلسطيني #صفقة القرن

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