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القبض على "إرهابي" خطط لعملية انتحارية ضد المسيرات الشعبية في الجزائر

الخميس 30 يناير 2020 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على "إرهابي" خطط لعملية انتحارية ضد المسيرات الشعبية في الجزائر


الجزائر /سما/

 أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم (الخميس) القبض على "إرهابي" خطط لتنفيذ عملية انتحارية ضد المسيرات الشعبية التي تشهدها العاصمة الجزائر.

وذكرت الوزارة في بيان، أن قوة للجيش تمكنت أمس الأربعاء من إلقاء القبض ببلدية بئر توتة بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر على "إرهابي" كان محل بحث.

ورمز البيان إلى اسم الموقوف بـ (ر. بشير)، مشيرا الى أن القبض عليه جاء في إطار "مكافحة الإرهاب وبناء على استغلال المعلومات".

وقال البيان، إن "الإرهابي" المقبوض عليه "كان مرشحا لتنفيذ عملية انتحارية إرهابية تستهدف المسيرات السلمية بوسط العاصمة باستعمال حزام ناسف".

ولا تزال الجزائر تشهد مسيرات شعبية يومي الثلاثاء بالنسبة للطلبة والجمعة بالنسبة لجميع الفئات، للمطالبة بالتغيير، إلا أن زخمها بدأ ينقص بعد إجراء الإنتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر الماضي.

واعتبر بيان الوزارة أن العملية تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا، والتي تؤكد "اليقظة العالية والحرص الشديد" لقوات الجيش ومختلف المصالح الأمنية في "الحفاظ على أمن ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة للمساس باستقرار البلاد".

#الجزائر #المسيرات الشعبية

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