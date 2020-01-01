  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يصل إسرائيل قادماً من روسيا

الخميس 30 يناير 2020 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يصل إسرائيل قادماً من روسيا


القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الخميس، بوصول رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، إلى البلاد قادماً من روسيا.
 
ووفقاً للقناة "13 العبرية"، وصل مساء اليوم رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" إلى إسرائيل، وبرفقته المعتقلة الإسرائيلية "نعاما يسسخار"، والتي افرج عنها من السجون الروسية صباح اليوم.
 
وكان "نتنياهو" غادر البلاد مطلع الأسبوع الجاري إلى واشنطن للإعلان عن صفقة القرن، ومن توجه إلى روسيا للاجتماع مع بوتين لاطلاعه على الصفقة، وانهاء قضية المعتقلة الإسرائيلية منذ 10 أشهر في روسيا "نعاما يسسخار.

#نتنياهو #صفقة القرن #اسرائيل #روسيا

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة.. والمقاومة تتصدى لطائرات الاحتلال

تقدير اسرائيلي : العثور على زعيم فلسطيني يقبل صفقة القرن هو صفر مطلق

كوشنر عن عاصمة فلسطين : "خلافنا مع الأردن وليس مع الفلسطينيين "

شاهد الصور : ملك الأردن يقوم برحلة غطس في خليج العقبة

الأحمد: وفد من كافة الفصائل يتوجه لقطاع غزة تمهيدا لزيارة الرئيس

يديعوت : ترامب ونتنياهو تجاهلا ملك الأردن وقد يكون لذلك ثمن

"التايمز"البريطانية : لهذا سيكون مصير صفقة ترامب هو الفشل

الأخبار الرئيسية

البردويل: لهذه الاسباب.. الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع نزع سلاح المقاومة في قطاع غزة

اشتيه: القيادة والشعب رفضا "خطة ترمب" لأنها تعطي القدس بشكلٍ كامل لـ"إسرائيل"

الاحتلال يقصف عدة اهداف شرق رفح جنوب القطاع

قيادي فلسطيني يكشف عن مشاورات تشكيل وفد القيادة إلى قطاع غزة..

ملادينوف

ميلادينوف يحذر اسرائيل من ضم الاغوار ويدعو الدول لدراسة خطة ترامب