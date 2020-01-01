نتنياهو يصل إسرائيل قادماً من روسيا

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الخميس، بوصول رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، إلى البلاد قادماً من روسيا.



ووفقاً للقناة "13 العبرية"، وصل مساء اليوم رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" إلى إسرائيل، وبرفقته المعتقلة الإسرائيلية "نعاما يسسخار"، والتي افرج عنها من السجون الروسية صباح اليوم.



وكان "نتنياهو" غادر البلاد مطلع الأسبوع الجاري إلى واشنطن للإعلان عن صفقة القرن، ومن توجه إلى روسيا للاجتماع مع بوتين لاطلاعه على الصفقة، وانهاء قضية المعتقلة الإسرائيلية منذ 10 أشهر في روسيا "نعاما يسسخار.