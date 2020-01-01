البردويل: لهذه الاسباب.. الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع نزع سلاح المقاومة في قطاع غزة

غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" صلاح البردويل إن الشعب الفلسطيني لم يقتصر على مدار تاريخه في الدفاع عن فلسطين.

وأكد البردويل، في تصريح صحفي، مساء اليوم الخميس، أن هذه الفترة مثالية لترمب من أجل إعلان صفقته، لافتاً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع نزع سلاح المقاومة في قطاع غزة.

وأضاف: نزع سلاح المقاومة مستحيل لأننا مؤمنين بعقيدة تقول إنه لن يحدث ذلك، وثانياً أننا أصحاب حق، وثالثاً أننا أصحاب إرداة قوية جداً، ورابعاً أننا عددنا عدة لا يستطيع الاحتلال الإسرائيلي أن يتجاوزها ولا أن يقترب منها، وخامساً أننا أعددنا رجال الواحد منهم بجيشٍ كامل.

وشدد على أنه لن يكون على أرض فلسطين أن مستقبل للمشروع الإسرائيلي، مشيراً إلى أن ترمب يتعامل بشكل عنصري نجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح أن العدو الإسرائيلي هو رأس الأفعى، وهو العدو الوحيد، لافتةً إلى أن هناك سياسة لتغييب وعي الشعوب العربية من خلال خلق أزمات.

وبين أن "صفقة القرن" تعد نكبة جديدة سنواجهها بكل قوة، متابعاً: على مدار التاريخ لم يستطع الأعداء احتلال القدس إلا بتواطؤ من بعض العرب".

وأردف: "نحن ننتظر غلياناً شعبياً كبيراً رداً على استفزازات الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي".

وطالب الكل الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، "نريد شراكة حقيقية تقودنا لمواجهة الاحتلال".