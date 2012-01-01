الكنيسة الأسقفية في القدس تنتخب أسقفا مشاركا خلفا للمطران سهيل دواني

القدس المحتلة / سما /

انتخب المجمع الكنسي لمطرانية القدس الأسقفية العربية (الكنيسة الأنغليكانية)، العميد القسّ حسام إلياس نعوم، مطرانا مشاركا للكنيسة في القدس خلفا للمطران سهيل دواني.

وعقد المجمع الكنسي اجتماعا خاصا، اليوم الخميس، لانتخاب أسقف مشارك لمطرانية القدس، في كنيسة المسيح الأسقفية في شنلر بالأردن.

وبحسب نظام الكنيسة الانغليكانية، يُنتخب أسقف مشارك يسير جنبا الى جنب مع رئيس الأساقفة المطران الأبرشي لحين بلوغه سن التقاعد وهي 70 عاما، وبعد تقاعد المطران الحالي، يُنَصب المطران المشارك المنتخب كرئيس أساقفة والمطران الأبرشي على كرسي الأسقفية في كاتدرائية القديس جورج الشهيد في القدس، وتشرف مطرانية القدس على الكنائس والمؤسسات الأنغليكانية في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا.

يشار إلى أن المطران المشارك المنتخب حسام نعوم من بلدة شفا عمرو الجليلية، ونصب عام 2012 عميداً لكاتدرائية القديس جورج الشهيد في القدس.