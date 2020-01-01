الاحتلال يعتقل شابا ويصيب عشرات الحالات بالاختناق في أريحا

أريحا /سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا، وأصيب العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت قرب المدخل الجنوبي لمدينة أريحا.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا تنديدا بـ"صفقة القرن"، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات الاختناق.

ولاحق جنود الاحتلال الشبان بين أزقة مخيم عقبة جبر جنوب أريحا عقب اقتحامه، واعتقلت الشاب مالك أبو سالم (22 عاما) من أمام منزله وسط المخيم.

وكانت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة أريحا والأغوار، خرجوا في مسيرة حاشدة رفضا لـ"صفقة القرن"، ومخرجاتها المنكرة للحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا الفلسطيني.