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الكشف عن المدة الزمنية لمحاكمة "نتنياهو"

الخميس 30 يناير 2020 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن المدة الزمنية لمحاكمة "نتنياهو"


القدس المحتلة / سما /

كشف قانونيون إسرائيليون اليوم الخميس، النقاب عن المدة الزمنية التي قد تستغرقها محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو".
 
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية"، وفق تقدير القانونيون، أن محاكمة "نتنياهو"، ستستمر من عامين إلى ثلاث، بسبب الحجم الهائل للمواد التي ستُقرأ في لائحة الاتهام.
 
وقالت الصحيفة العبرية، "بدأت الإجراءات لفتح الجلسة في المحكمة، ومع ذلك، وفي الوقت الحالي، من غير الواضح متى ستبدأ المحاكمة ومدة استمرارها، مع الترجيح أن تستمر لمدة عامين على الأقل".
 
ويواجه نتنياهو تهما بالاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا، والرشوة في إحداها.

#نتنياهو #محاكمة #قضايا فساد

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