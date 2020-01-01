الاحتلال يقصف عدة اهداف شرق رفح جنوب القطاع

غزة / سما /

قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، عدة اهداف في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، دون ان يبلغ عن اصابات.

وقالت مصادر محلية، إن مدفعية الاحتلال وطائرات بدون طيار قصفت عدة اهداف في مدينة رفح جنوب القطاع، وبحسب المصادر فان القصف الاسرائيلي استهدف أرض بمنطقة صوفا بقذيفة مدفعية، كما استهدف برج إرسال في منطقة المطار، بالاضافة الى استهداف مخيم العودة بقذيفتي مدفعية.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاستطلاع الاسرائيلي قصفت اراضي زراعية في منطقة المطار وكرم أبو سالم وصوفا جنوب قطاع غزة بعدد من الصواريخ.

وبحسب المصادر، اغارت طائرات الاحتلال على 8 مناطق وأراضي زراعية شرق مدينة رفح، بينها غارات قرب موقع "صوفا" وغارات قرب مخيم العودة

في السياق، قالت مصادر اعلام عبرية، إن الجيش الإسرائيلي قصف في قطاع غزة رداً على إطلاق البالونات وإطلاق النار في وقت سابق اليوم.

فيما لم يصدر عن وزارة الصحة اي بيان يفيد بوقوع اصابات جراء الاستهداف الاسرائيلي.

يتبع..