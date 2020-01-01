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الرئيس يهنئ نظيرته اليونانية بانتخابها رئيسا للجمهورية

الخميس 30 يناير 2020 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهنئ نظيرته اليونانية بانتخابها رئيسا للجمهورية


رام الله / سما /

 هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيسة الجمهورية اليونانية المنتخبة إيكاتيريني ساكيلا روبولو، لمناسبة انتخابها رئيسا للجمهورية.

وقال الرئيس في برقية التهنئة: "يسعدنا أن نتقدم لفخامتكم باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا، بأحر التهاني وعميق التقدير، للثقة الكبيرة التي أولاكم إياها أعضاء برلمانكم الموقر، بانتخابكم رئيسا للجمهورية اليونانية، متمنين لكم التوفيق والنجاح فيما تصبون إليه من تطلعات وأهداف".

وأكد الرئيس "حرصنا على مواصلة العمل المشترك مع فخامتكم لتوطيد علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين شعبينا وتعزيز سبل التعاون المشترك".

وثمن الرئيس مواقف اليونان الداعمة لنضال شعبنا من أجل حريته وتجسيد دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

#الرئيس عباس #اليونان #رام الله #إيكاتيريني ساكيلا روبولو

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