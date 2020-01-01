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الخليل: وقفة احتجاجية ومناهضة لصفقة القرن

الخميس 30 يناير 2020 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

نظمت حركة التحرر الوطني الفلسطيني فتح اقليم وسط الخليل، اليوم الخميس، وقفة جماهيرية رافضة لصفقة القرن، وتضامنا مع أسرى العزل الافرادي، وذلك على دوار ابن رشد وسط المدينة.

ورفع المشاركون الاعلام الفلسطينية، ولافتات تندد بما يسمى "صفقة القرن"، وتؤكد عروبة واسلامية القدس وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، كما رددوا الاغاني والهتافات الثورية والحماسية .

وشارك في الوقفة محافظ الخليل، وبلدية الخليل، واقاليم حركة فتح، والقوى الوطنية، والمؤسسات الاهلية والرسمية.

واجمع المشاركون على رفض صفقة القرن، ودعم القيادة الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال بكافة السبل المشروعة لإسقاط صفقة القرن التي تتنكر لحق الشعب الفلسطيني بالعودة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

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