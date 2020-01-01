سلطة المياه تشارك في أعمال المنتدى العربي الخامس للمياه

رام الله / سما /

شاركت سلطة المياه ممثلة بالمهندسة رنا أبو السعود في جلسة الأعمال التحضيرية للمنتدى العربي الخامس للمياه، وهو سلسلة من منتديات المياه العربية التي تعقد كل ثلاثة أعوام.

وينظم المجلس العربي للمياه الدورة الخامسة للمنتدى بعنوان "الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة من 7-9 كانون الاول 2020" في مدينة ابو ظبي بدولة الإمارات برعاية وزارة الطاقة والغذاء وبدعم من جامعة الدول العربية ووزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر.

ويعد المنتدى، حسب بيان لسلطة المياه اليوم الخميس، بمثابة منصة للتواصل بين قادة وخبراء في مجال المياه والصرف الصحي وصناع القرار، حيث يتضمن مناقشة أهم التحديات المائية التي تواجهها المنطقة العربية.

كما شاركت سلطة المياه، وفق بيانها، في أعمال الجلسة الخاصة باجتماع مجلس المحافظين، وناقشت سبل التعاون والشراكة مع المجلس العربي للمياه في تحديد المواضيع والمتحدثين والمساعدة في حشد التمويل بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك الشراكة في تنظيم مؤتمر المياه العربي الرابع والذي من المزمع عقده في مقر الجامعة العربية شهر اذار 2021 بالتزامن مع اليوم العربي للمياه بعنوان "الأمن المائي من أجل المياه والتنمية والسلام".

كما تخلل الاجتماع مناقشة وبحث سبل التعاون في تنظيم المؤتمر الدولي الثاني في فلسطين والمزمع عقده بتاريخ 18 تموز بعنوان "الأمن المائي في البيئات الديناميكية سريعة التغيير... معا نستطيع"، وتبني المجلس العربي للمياه تنظيم وإدارة جلسة المياه غير التقليدية من خلال الشبكة العربية للموارد المائية.

هذا وبحث الاجتماع إمكانية الانضمام لشبكة المرأة العربية وشبكة الشباب والأطفال التي تم تأسيسهما من قبل المجلس العربي للمياه.