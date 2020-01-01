  1. الرئيسية
  2. مقالات

تصديق الأمل أغبى من التأمل في الواقع.. مصطفى ابراهيم

الخميس 30 يناير 2020 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصديق الأمل أغبى من التأمل في الواقع.. مصطفى ابراهيم


غزة / سما /

لم أستطع تمييز أوجه الصلة والعلاقة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية من جهة، وبين الأولى والإدارة الامريكية من جهة أخرى، إذ قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسب بعض المسؤولين الأمريكيين وقاطعت السلطة الإدارة الامريكية ولم يستطع سب بنيامين نتنياهو او أي مسؤول إسرائيلي ولم تقاطع السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المستمرة في اذلال الفلسطينيين وحرمانهم من ابسط حقوقهم وارتكاب الجرائم  بحقهم، والسيطرة على الأرض وتعمل على إذلال الفلسطينيين يومياً وتتوعد بتعزيز نظام الفصل العنصري واستكمال السيطرة على الضفة الغربية. 
وفي ظل المشهد السوريالي الذي شاهدناه في واشنطن وعودة نتنياهو حامل غروره وغطرسة انتصاره، ليغطي على التهم الموجهة ضده بالفساد وتلقي الرشوة، سيواصل نتنياهو سياسته وهو يدافع عن نفسه بمزيد من الغطرسة والضم والتهويد.
من منا مندهش من الاخبار التي تتحدث عن توجه وفد من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، أو من الاخبار التي تتحدث عن لقاءات فلسطينية إسرائيلية، ومخاطبة نتنياهو والتمسك باتفاقية أوسلو، وأن مسؤولين أمنيين إسرائيليين التقوا مسؤولين أمنيين فلسطينيين، سعياً إلى الحفاظ على التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، ومنع اجتجاجات وتنظيم مظاهرات كبيرة في الضفة الغربية.
ومن منا مندهش من تقديرات جهاز الامن العام الإسرائيلي "الشاباك" أن الرئيس عباس، لن يوقف التنسيق الأمني في الفترة القريبة وسيفضل الانتظار من أجل رؤية تبعات ’صفقة القرن’ على الأرض، وأنه يعتقد أنه ينبغي التأكد مما إذا كانت "صفقة القرن" هي خطوة علاقات عامة على خلفية انتخابات الكنيست، أم أن إسرائيل تعتزم فرض وقائع على الأرض.
في المقابل يعمل الشاباك على منع حماس من الانضمام إلى الاحتجاجات ضد الصفقة، ويبعث رسائل إلى حماس مفادها أن "صفقة القرن" لن تؤثر على التهدئة بين الجانبين، وأن إسرائيل ستقدم تسهيلات للقطاع، مثل إدخال شحنات إسمنت وأدوية وإطارات السيارات والسماح بشراء قوارب صيد وتصدير التوت الأرضي من القطاع إلى إسرائيل، هذه التسهيلات من شأنها الحفاظ على التهدئة.
ما الذي سيحدث لو تم اللقاء بين الوفد القادم من رام الله إلى قطاع غزة؟ هل سيتم الاتفاق بانهاء الانقسام واتمام الوحدة الفلسطينية؟ الفلسطينيون مهرة في تضييع الفرص، وصفقة القرن فرصة متاحة للوحدة، غير أنه حتى الان لا مؤشرات على إتفاق على مواجهة صفقة القرن، فكيف سنواجه هشاشة حالنا؟ 
تصديق الأمل أغبى من التأمل وما نعيشه هو تطبيق لصفقة القرن، إسرائيل تفرض حقائق جديدة يومية على الأرض، ضم القدس تجفيف الاونروا، المستوطنات تتضخم، وتشدد الحصار وتخفف منه عبر تسهيلات فارغة وننسى قسوته حتى نطالب مرة أخرى بتخفيفه عبر صواريخ مبرمجة للسقوط على الشريط الشائك أو بالونات حارقة أو متفجرة حسب الحاجة، وتنفيس برميل البارود الصامت. 
إسرائيل تشرعن الاستيطان والحصار، وتضفي صبغة قانونية على المأساة الفلسطينية ونكبتهم المستمرة، وستسمر السلطة الفلسطينية بالحكم كسلطة حكم محلي والاهم بالنسبة لإسرائيل استمرار سلطة الحكم المحلي بالتنسيق الأمني.
والسؤال هل بإمكان الفلسطينيين رفض صفقة القرن؟ وهم بهذه الحال من الهشاشة والانقسام وسلطتين حاكمتين تمارسان انتهكات لحقوق الانسان والحريات العامة، وغياب الرؤية والشراكة، وهما معرضتان للتهديد بفرض مزيد من العقوبات عليهما اكثر قسوة من تلك المفروضة من الحصار وتجفيف مصادر تمويل السلطة. 
مأساة الفلسطينيين في قيادتهم العاجزة عن الفعل الوطني الموحد والمتمسكة برؤيتها وعدم قدرتها على تقديم رؤى وخطط جديدة بديلة عن تلك التي فشلت ولم تحقق أي انجاز يلبي طموح الفلسطينيين. كل ما تستطيع تقديمه القيادة والفصائل هو تثبيت الناس والتفكير بشكل جمعي وطني، للخروج من السجن الكبير الذي ساعد الفلسطينيون من خلاله إسرائيل بحصارهم انفسهم، وأصبحت الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل تلقى قبول  من المجتمع الدولي ودول عربية.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل صفقة القرن: القدس.. اللاجئون.. المثلث.. الأسرى.. الحدود.. الامن.. غزة...

الرئاسة الفلسطينية: اجتماع موسع للفصائل في غزة الأسبوع المقبل..

الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة.. والمقاومة تتصدى لطائرات الاحتلال

تقدير اسرائيلي : العثور على زعيم فلسطيني يقبل صفقة القرن هو صفر مطلق

شاهد الصور : ملك الأردن يقوم برحلة غطس في خليج العقبة

صورة.. هبوط اضطراري لمروحية عسكرية جنوب بيت لحم.. ونجاة 11 جندي من موت محقق

الأحمد: وفد من كافة الفصائل يتوجه لقطاع غزة تمهيدا لزيارة الرئيس

الأخبار الرئيسية

قيادي فلسطيني يكشف عن مشاورات تشكيل وفد القيادة إلى قطاع غزة..

ملادينوف

ميلادينوف يحذر اسرائيل من ضم الاغوار ويدعو الدول لدراسة خطة ترامب

57658

قناة عبرية : نفق الربط بين الضفة وغزة.. خطرٌ يهدد إسرائيل

كوشنر عن عاصمة فلسطين : "خلافنا مع الأردن وليس مع الفلسطينيين "

رويترز: العرب يعطون أولوية لعلاقاتهم مع أمريكا ضد إيران على حساب دعم الفلسطينيين