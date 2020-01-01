العالول: هذا ما ابلغه الرئيس عباس لـ"نتنياهو" حول مصير الاتفاقيات

سما / وكالات/

قال نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، محمود العالول: إن الرئيس محمود عباس، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن السلطة ستوقف العمل بكافة الاتفاقيات، إذا ضمت إسرائيل الأغوار والمستوطنات.



وأضاف في تصريحات لقناة (سكاي نيوز) عربية: أن السلطة لم تبلغ إسرائيل، بوقف التنسيق الأمني في الوقت الحالي.



وكانت (القناة 12) الإسرائيلية، كشفت عن رسالة وصفتها بـ "قاسية" بعث بها الرئيس عباس، لـ "نتنياهو" قال فيها: إن خطة ترامب هي تراجع عن تفاهم اتفاقات (أوسلو)، وبالتالي فإن السلطة الفلسطينية تعتبر نفسها مؤهلة الآن لـ "كسر الأدوات" وتعتبر نفسها حرة في التخلي عن جميع الاتفاقات مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني.



وأضافت القناة: أن الرئيس عباس، نقل في الرسالة دعوته للجمهور الفلسطيني للخروج إلى الشوارع، وإطلاق احتجاجات "غير عنيفة".

