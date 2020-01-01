شاهد.. لحظة انفجار قذيفة بمراسلة "روسيا اليوم" أثناء تصوير مخزن للأسلحة

سما / وكالات/

انفجرت قذيفة بمراسلة قناة "روسيا اليوم" “ وفاء شبروني، أمس الأربعاء ، في محافظة إدلب، أثناء تصوير مخزن للأسلحة تركه مسلحون بعد انسحابهم من مدينة معرة النعمان.

وأصدرت قناة “RT” الروسية بيان قالت فيه : “أصيبت مراسلتنا في سوريا، وفاء شبروني، بإصابات خطيرة في محافظة إدلب، حينما كانت مجموعة العمل تقوم بتصوير أحد مخازن الأسلحة، التي تركها المسلحون بعد انسحابهم من مدينة معرة النعمان.

ووفقا للمعلومات الأولية، فقد انفجرت إحدى القذائف أثناء التصوير”.

وأشار البيان إلى أنه وفقا لبيانات سائق السيارة التي تستخدمها القناة، المراسلة على قيد الحياة وتم نقلها من مستشفى مدينة خان شيخون إلى إحدى المستشفيات الحكومية بمدينة حماة.

وأوضحت القناة أن شبروني تعرضت لإصابات في الوجه وتهتك بالأنسجة الرخوة في الوجه والفكين، كما أصيب جسدها ببعض الشظايا.

وتنحدر وفاء شبروني من محافظة حمص السورية، وتعمل بشكل رسمي مع شبكة "آر تي" الروسية الناطقة بالعربية والمعروفة باسم (روسيا اليوم) والتي تعتبر من أضخم المؤسسات الإعلامية في العالم وتتبع بشكل مباشر للحكومة الروسية.