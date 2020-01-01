  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التحقيق في ظروف وفاة فتاه تناولت كمية من الدواء في طولكرم

الخميس 30 يناير 2020 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
التحقيق في ظروف وفاة فتاه تناولت كمية من الدواء في طولكرم


طولكرم / سما /

فتحت الشرطة والنيابة العامة في طولكرم، اليوم الخميس، تحقيقا في ظروف وفاة فتاة من سكان بلدة بيت ليد، إثر تناولها كميه من الدواء.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إن غرفة عمليات شرطة محافظة طولكرم تلقت يوم أمس الأربعاء، بلاغاً يفيد بوصول فتاه تبلغ من العمر (17 عاماً) إلى طوارئ مشفى ثابت ثابت الحكومي، جراء تناولها كميه من الدواء وأدخلت العناية المركزة على الفور لخطورة وضعها الصحي.

وتحركت قوة من الشرطة ودائرة حماية الأسره والأحداث للمشفى، وأعلن الأطباء اليوم الخميس، عن وفاتها أثناء تلقيها العلاج داخل المشفى وتم تحرك الشرطه للمشفى للمتابعه مع النيابة.

وأضاف أن النيابة العامة قررت التحفظ على الجثمان وإحالته لمعهد الطب العدلي بهدف الوصول لأسباب الوفاة .

#طولكرم #انتحار #الدواء #الشرطة #وفاة

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل صفقة القرن: القدس.. اللاجئون.. المثلث.. الأسرى.. الحدود.. الامن.. غزة...

الرئاسة الفلسطينية: اجتماع موسع للفصائل في غزة الأسبوع المقبل..

الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة.. والمقاومة تتصدى لطائرات الاحتلال

تقدير اسرائيلي : العثور على زعيم فلسطيني يقبل صفقة القرن هو صفر مطلق

شاهد الصور : ملك الأردن يقوم برحلة غطس في خليج العقبة

صورة.. هبوط اضطراري لمروحية عسكرية جنوب بيت لحم.. ونجاة 11 جندي من موت محقق

الأحمد: وفد من كافة الفصائل يتوجه لقطاع غزة تمهيدا لزيارة الرئيس

الأخبار الرئيسية

قيادي فلسطيني يكشف عن مشاورات تشكيل وفد القيادة إلى قطاع غزة..

ملادينوف

ميلادينوف يحذر اسرائيل من ضم الاغوار ويدعو الدول لدراسة خطة ترامب

57658

قناة عبرية : نفق الربط بين الضفة وغزة.. خطرٌ يهدد إسرائيل

كوشنر عن عاصمة فلسطين : "خلافنا مع الأردن وليس مع الفلسطينيين "

رويترز: العرب يعطون أولوية لعلاقاتهم مع أمريكا ضد إيران على حساب دعم الفلسطينيين