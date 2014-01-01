ميلادينوف يحذر اسرائيل من ضم الاغوار ويدعو الدول لدراسة خطة ترامب

القدس المحتلة / سما /

حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط "نيكولاي ملادينوف"، اسرائيل من تطبيق السيادة على غور الأردن وقال: "يتعين على إسرائيل أن تتجنب الخطوات الأحادية وأن تدرس بعناية كيف تنفذ خطة القرن لمنع التدهور".

واضاف في المؤتمر السنوي لبحوث الأمن القومي "الخطر المتوقع في الأيام القليلة الأولى بعد خطة ترامب هو ضم إسرائيل لغور الأردن لان تلك الخطوة ستغلق إمكانية التفاوض والتطبيع مع دول المنطقة، ولن تحقق نتائج جيدة".

وقال: "يجب أن نرى أولاً كيف يستجيب سكان المنطقة لهذا الاقتراح، على أمل ألا يكون هناك رد عنيف، يجب أن نتعامل مع اقتراح ترامب بشكل بناء ومسؤول ، وأن ندرس التقدم المحرز بطريقة لن تؤدي إلى رد فعل عنيف ويجب على مختلف الدول أولاً مراجعة الخطة ودراستها قبل الاستجابة".

كما تناول الوضع في غزة وقال "في غياب اتفاق سلام ، لقد أنفقنا الكثير من الطاقة على منع الحرب في غزة ، التي لها آثار إنسانية خطيرة على كلا الجانبين. لقد ركزنا مع مصر على أشياء يمكن أن تهيئ الظروف لعقد اتفاقيات ولا تزال هذه الترتيبات صالحة على الرغم من التحديات البسيطة مثل الاحتجاجات على السياج.

وقال: "إن نتيجة حملة عسكرية أخرى في غزة يمكن أن تكون أكثر تدميراً مما كانت عليه في عام 2014".

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الثلاثاء، عن تفاصيل خطته التي أصطلح على تسميتها بـ"صفقة القرن"، والتي أجاز بموجبها ضم إسرائيل لغور الأردن، وبعض أجزاء من الضفة الغربية، وأعلن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.