التربية وقطر الخيرية توقعان مذكرة لتنفيذ مشروع الروبوت التعليمي

رام الله / سما /

وقّع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، في مقر الوزارة بمدينة رام الله اليوم الخميس، مع مدير فرع جمعية قطر الخيرية في فلسطين حذيفة جلامنة، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع "الروبوت التعليمي"؛ والذي يستهدف عدداً من المدارس الفلسطينية، وذلك استكمالاً لجهود الوزارة في هذا السياق.

وأكد عورتاني، حسب بيان للوزارة، أهمية توقيع هذه المذكرة بما يتماشى مع خطة الوزارة الاستراتيجية لتطوير التعليم ومواكبة متطلبات العصر لا سيما في مجال الروبوت، والذكاء الاصطناعي، والبرمجة؛ إيماناً منها بأهمية هذه العلوم.

من جانبه، أشار جلامنة إلى أن المشروع يتيح الفرص أمام الطلبة المشاركين لاستنهاض طاقاتهم الكامنة وتوظيفها في إيجاد حلول نوعية وإبداعية للمشكلات الكونية التي تواجه العالم في جو من التشويق، مثمناً دور وزارة التربية في تعزيز نهج التركيز على نشاطات الطلبة الإبداعية.