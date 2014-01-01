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إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال بمخيم العروب

الخميس 30 يناير 2020 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب، وبلدة سعير شمال شرق الخليل.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن جنود الاحتلال هاجموا بقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، الشبان الذين خرجوا تنديدا بـ"صفقة القرن" في مخيم العروب، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق.

وأضافت ان جنود الاحتلال داهموا عددا من منازل المواطنين في المخيم، عقب مطاردة الشبان في محاولة لاعتقالهم.

كما شهدت بلدة سعير مواجهات عنيفة على الشارع الرئيسي الخليل-القدس، قرب منطقة وادي خنيس، حيث طارد جنود الاحتلال الشبان الغاضبين.

#الاحتلال #مخيم العروب

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