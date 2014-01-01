  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

شاهد.. سائق تاكسي صيني يطرد راكبا لأنه سعل!

الخميس 30 يناير 2020 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. سائق تاكسي صيني يطرد راكبا لأنه سعل!


وكالات / سما /

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة طرد سائق تاكسي في الصين، لراكب من سيارته، بعد ما رآه يسعل، واكتشف أنه عائد من مدينة ووهان، الموبوءة بفيروس "الكورونا".

يأتي ذلك بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، وتفشيه في الصين، حيث توقع باحثون أن تتصاعد معدلات الإصابة بالفيروس الجديد خلال الأيام القادمة.

وأفادت لجنة الصحة التابعة للعاصمة الصينية بأن عدد حالات الإصابة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في بكين بلغ اليوم الأربعاء 102 حالة، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات جديدة.

يذكر أن خمس مناطق فقط لم يتعرض سكانها للإصابة بالعدوى حتى الآن، وهي فانغشان وبينغ وهويتشو وميجون ويان تشينغ، وكلها تقع خارج الطريق الدائري الخامس وتم اكتشاف معظم الحالات في مقاطعتي هايديان وتشاويانغ: 23 و 9، على التوالي.

وحذر علماء من أنه ربما يكون من المستحيل احتواء انتشار فيروس كورونا داخل حدود الصين، بحسب وسائل إعلام صينية.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد)، وأن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في البلاد بلغ 5974 حالة، من بينهم 132 حالة وفاة.

#الصين #فايروس كورونا #سائق تاكسي

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل صفقة القرن: القدس.. اللاجئون.. المثلث.. الأسرى.. الحدود.. الامن.. غزة...

محادثات إسرائيلية فلسطينية لمنع احتجاجات ضد "صفقة القرن".. وهذا ما ابلغته اسرائيل لحماس

الرئاسة الفلسطينية: اجتماع موسع للفصائل في غزة الأسبوع المقبل..

الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة.. والمقاومة تتصدى لطائرات الاحتلال

صورة.. هبوط اضطراري لمروحية عسكرية جنوب بيت لحم.. ونجاة 11 جندي من موت محقق

الأحمد: وفد من كافة الفصائل يتوجه لقطاع غزة تمهيدا لزيارة الرئيس

الانتربول يُلقي القبض على فلسطيني ارتكب جريمة قبل 20 عاماً ولاذ بالفرار

الأخبار الرئيسية

57658

قناة عبرية : نفق الربط بين الضفة وغزة.. خطرٌ يهدد إسرائيل

كوشنر عن عاصمة فلسطين : "خلافنا مع الأردن وليس مع الفلسطينيين "

رويترز: العرب يعطون أولوية لعلاقاتهم مع أمريكا ضد إيران على حساب دعم الفلسطينيين

جيش الإحتلال يرفع حالة التأهب في الضفة وعلى حدود غزة تحسبا ليوم غد الجمعة

تقدير اسرائيلي : العثور على زعيم فلسطيني يقبل صفقة القرن هو صفر مطلق