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تيم حسن يقرر الاعتزال.. والحزن يخيم على جمهوره!

الخميس 30 يناير 2020 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تيم حسن يقرر الاعتزال.. والحزن يخيم على جمهوره!


وكالات / سما /

فاجئ الفنان السوري “تيم حسن” جمهوره بسبب قراره الأخير الاعتزال من مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حسن في آخر تغريدة له، أنه سوف يعتزل السوشال ميديا قريبا، فيما لم يعلن عن السبب لاتخذاه هذا القرار.

قرار تيم حسن جاء بعد رده على سؤال أحد المتابعين عن صفحته الرسمية على الفيسبوك والتي تحتوي على مليونين متابع ليجيب بأنه لا يمتلك أي صفحة وإنما هذه الصفحات تعود لمحبيه.

وتابع حسن بأنه متواجد على الانستغرام وتويتر والذي سوف يعتزلهم قريباً، لافتا إلى جميع الصفحات المتواجدة لن تكون تحت إدارته.

وتمنى متابعين حسن عودته عن هذا القرار مطالبينه التواصل معهم عبر مواقع الإجتماعي رغم إطلالاته النادرة عليهم.

وكان حسن قد لعب دور البطولة في مسلسل ” العميد” الى جانب الفنانة السورية كاريس بشار والذي بدأ عرضه على قناة شاهد وحقق نجاحا لافتا في أولى حلقاته.

الجدير بالذكر ان حسن قد أعلن عن اسم مسلسل الهيبة للجزء الرابع ” الرد” والذي بدأ تصوير مشاهده في دمشق وفق ما أعلن القائمون على العمل ويشاركه في البطولة النسائية الفنانة ديمة قندلفت.

#تيم حسن #الاعتزال #مواقع التواصل الاجتماعي

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