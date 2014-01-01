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كيكي سيتيين لا يستبعد تعاقد برشلونة مع صفقات جديدة

الخميس 30 يناير 2020 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيكي سيتيين لا يستبعد تعاقد برشلونة مع صفقات جديدة


وكالات / سما /

صرح كيكي سيتيين مدرب فريق برشلونة الإسباني بأنه لا يستبعد تعاقد إدارة البرسا مع لاعبين جدد خلال سوق الانتقالات الشتوية، مشيراً في الوقت نفسه بأنه سعيد بالمجموعة الحالية التي يمتلكها.

وأكدت التقارير الصحفية الإسبانية عزم إدارة نادي برشلونة التعاقد مع مهاجم جديد لتعويض إصابة الأوروجواني لويس سواريز الطويلة.

وارتبط اسم رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا الإسباني بالانتقال لصفوف برشلونة، ولكن يبدو أن الصفقة قد فشلت حسب ما ذكرته التقارير الصحفية الإسبانية في الأيام الماضية.

وتحدث كيكي سيتيين في مؤتمره الصحفي قبل مباراة برشلونة مساء اليوم أمام ليجانيس في كأس ملك إسبانيا قائلاً “صفقات جديدة؟ أنا سعيد للغاية بالمجموعة التي امتلكها، ولكن سيكون من المثير أن يتعاقد النادي مع صفقات جديدة”.

وأضاف “لكنني دائماً أعتمد على اللاعبين المتوفرين لدي، لقد جئت من الوحل، وأصبحت معتاداً على العمل بما يتوافر لدي، بالتأكيد الفريق يعد جاهزاً للمنافسة على جميع البطولات”.

وبسؤاله عن اللاعبين المغادرين، رد قائلاً “لا يمكنني الحديث عن أي شيء، فهذه هي قرارات النادي، وأعلم بأنهم جيدين في ذلك، لا أحد يغادر الفريق إلا إذا رغب في الرحيل”.

#كيكي سيتيين #برشلونة #صفقات

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