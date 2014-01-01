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يوفنتوس يستهدف ضم ماورو إيكاردي في الصيف

الخميس 30 يناير 2020 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يستهدف ضم ماورو إيكاردي في الصيف


وكالات / سما /

أصبحت خطة يوفنتوس واضحة بشأن المهاجم الذي سيتم استقدامه في الصيف القادم وهو الأرجنتيني ماورو إيكاردي المُعار من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان في الوقت الحالي.

ويُقدم الأرجنتيني أداءاً مميزاً مع الفريق الفرنسي العاصمي حيث سجل حتى الآن 17 هدفاً وساهم في صناعة 4 أهداف أخرى في 24 مباراة شارك بها.

ويُمكن لباريس سان جيرمان شراء اللاعب معتمداً على أحقية الشراء الموجودة في صيغة الاتفاق بينه وبين الإنتر في نهاية الموسم مقابل 70 مليون يورو.

وحسب ما أكدته صحيفة توتو سبورت هذا الصباح فإن يوفنتوس قرر عدم المراهنة على المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند الذي انتقل إلى بوروسيا دورتموند هذا الصيف، وذلك لأن لديه خطة للاعتماد على إيكاردي في الموسم القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن فابيو باراتيتشي مدير يوفنتوس الرياضي وواندا نارا زوجة ووكيلة اللاعب يتواصلان بشكلٍ مستمر من أجل إعادة إيكاردي إلى لدوري الإيطالي في الصيف حيث تُفضل الزوجة التواجد في إيطاليا لأجل أطفالها.

وينوي اليوفي إحداث عملية تجديد في دماء خط الهجوم الموسم القادم لأن كريستيانو رونالدو سيبلغ عامه الـ35 بينما هناك هيجواين الذي بلغ من العمر 32 عاماً أيضاً ولذا فإنه ينظر أكثر للمستقبل.

بينما يريد نجم الإنتر السابق العودة إلى إيطاليا، وكان هناك حديث عن اهتمام ميلان بالتعاقد معه لكن ماوريتو يريد الانتقال لنادٍ ينافس على جميع البطولات ومن الواضح أن عودته للإنتر أصبحت شبه مستحيلة، لذا فإن الخيار الأمثل بالنسبة له هو البيانكونيري.

ومن الواضح أن باريس الذي سوف يشتري إيكاردي في نهاية الموسم سيقوم ببيع اللاعب إلى اليوفي بنفس المبلغ الذي اشتراه به، ولكن مع الاتفاق على انتقال لاعب أو اثنين من اليوفي إلى النادي الفرنسي، والذي أبدى اهتماماً من قبل بعدة لاعبين في الفريق الأبيض والأسود أمثال ميراليم بيانيتش، إيمري تشان، دي شيليو، دوجلاس كوستا وكذلك باولو ديبالا.

#يوفنتوس #ماورو إيكاردي

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