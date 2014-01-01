باولينيو حاول الهرب من الدوري الصيني بسبب فيروس كورونا

وكالات / سما /

أكد باولينيو بيزيرا لاعب نادي برشلونة السابق والذي يحترف الآن في صفوف جوانجزو إيفرجراند إنه حاول الهروب من الدوري الصيني لكرة القدم بسبب تفشي مرض كورونا الخطير.

وأودى فيروس كورونا بحياة 170 شخصاً في الصين حتى الآن ، إلى جانب الإعلان عن إصابة 7711 شخصاً وفقاً لأحدث تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية حول هذه الموضوع في الساعات الماضية.

واتصلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية اليوم باللاعب باولينيو لمعرفة وضعه بالتفصيل ، حيث اعترف بالقلق الشديد من الوضع الراهن ، وأنه حاول الخروج مع عائلته من الصين خوفاً من العدوى.

ونقلت الصحيفة عن المهاجم البرازيلي قوله : “لقد فكرت في مغادرة الصين بسبب فيروس كورونا ، وخاصة عائلتي ، لكن المسؤولين أكدوا لنا أنه يمكننا الاطمئنان على الوضع ، نحن الآن بخير”.

وعلى الرغم من أنه يعيش على بعد 1000 كيلومتر من ووهان التي تفشى بها فيروس كورونا ، إلا أن باولينيو أقر بأنه تلقى بعض التوصيات ، وأبرزها عدم الخروج من المنزل إلا للحالات القصوى.

وتابع بقوله : “السلطات طلبت منا مغادرة المنزل في الحالات الضرورية فقط ، نحن لا نلعب الدوري الصيني لكننا سنشارك في دوري أبطال آسيا ، لذلك نحن ندرب كل يوم وسنلعب في كوريا واليابان وماليزيا”.