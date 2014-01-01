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صورة.. ليفربول يحتفي بمحمد صلاح "الملك"

الخميس 30 يناير 2020 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. ليفربول يحتفي بمحمد صلاح "الملك"


وكالات / سما /

أشادت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول عبر "تويتر" بتألق النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة فريقه أمام وست هام في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأطلقت صفحة ليفربول لقبا على صلاح، واصفة إياه بـ"الساحر"، وأضافت: هدف وأسيست وجائزة رجل المباراة للسوبر محمد صلاح.

وكان "الفرعون" قاد فريق "الريدز" للفوز بثنائية دون رد، بفضل هدف أول سجله في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، وصنع آخر بعد أن قام بتمريرة رائعة بيسراه لزميله أليكس أوكسليد تشامبرلين الذي أودعها الشباك في الدقيقة 52 من زمن المباراة.

ودخل صلاح تاريخ النادي من أوسع أبوابه بعد الهدف الذي سجله في مرمى وست هام، ليصبح الهداف التاريخي رقم (5) برصيد 66 هدفا، مقصيا أسطورة ليفربول السابق فيرناندو توريس من مركزه الخامس ليحل مكانه، وفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات.

وجاءت قائمة هدافي ليفربول كالتالي: روبي فاولر (128)، ستيفين جيرارد (120)، مايكل أوين (118)، لويس سواريز (69)، محمد صلاح (66).



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#ليفربول #محمد صلاح

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