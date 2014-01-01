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الامن يعتقل مختلا عقليا قتل والدته "بالمطرقة" والضرب المبرح في جنين

الخميس 30 يناير 2020 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الامن يعتقل مختلا عقليا قتل والدته "بالمطرقة" والضرب المبرح في جنين


رام الله / سما /

اعلن محافظ جنين اللواء اكرم رجوب، اليوم الخميس، اعتقال شاب عشريني  "مختل عقليا" قام بقتل والدته والاعتداء عليه بالضرب المبرح حتى فارقت الحياة في منزلها في قرية الفندقومية في جنين .

وقال رجوب ان السيدة البالغة من العمر (80 عاما) فارقت الحياة بعد ان عثر عليها المواطنون جثة بالقرب من منزلها وعليها علامات ضرب قوية، نتيجة الاعتداء عليها من قبل ابنها البالغ من العمر (27 عاما) وهو يعاني من اضطرابات نفسية حادة حيث قام بالاعتداء عليها بـ"مطرقة حديدية" وقام بضربها على رأسها حتى فارقت الحياة.

واكد رجوب ان الاجهزة الامنية اعتقلت القاتل ونقلته الى مركز التحقيق، قائلا "لامجال لنقل الشائعات فان ما جري هو قتلها من قبل الابن الذي يعاني من اختلال عقلي وان الامن الفلسطيني سيقوم بواجبه تجاه القضية حسب الاصول والاعراف القانونية".

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