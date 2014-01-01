  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشراوي: مفهوم ترامب ونتنياهو للسلام قائم على تدمير القانون الدولي

الخميس 30 يناير 2020 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي ما يسمى بـ "صفقة القرن" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخطيرة، وحذرت من تداعياتها غير المسؤولة على المنطقة وعلى النظام الدولي بأكمله.

 وقالت: "إن هذه الصفقة تمثل رسالة تحدٍ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وللعالم أجمع وتعكس سيطرة منطق السلطة والقوة والعنجهية على منطق العدالة والشرعية".

ولفتت في بيان لها، اليوم الخميس، إلى أن هذه الصفقة المشبوهة لا تشكل قاعدة أو أرضية ولا حتى نقطة انطلاق لأية عملية سياسية، بل هي مخطط يهدف الى تصفية القضية الفلسطينية وشرعنة الاحتلال وإعادة تعريفه وتكرّس عمليات الضم وسرقة الأراضي والمقدرات وتطلق يد إسرائيل لتصعيد جرائم الحرب بحق شعبنا.

وأشارت إلى أن إعلان هذه الصفقة في هذا التوقيت يعد مناورة سياسية من قبل ترامب ونتنياهو لإيجاد مخرج للازمات السياسية والقانونية التي يواجهانها، هذا اضافة الى محاولة استثمارها لمصالح انتخابية لرشوة الناخبين بصفقات قائمة على سرقة حقوق شعبنا الاعزل وارضه ومقدراته.

وأضافت: "لقد أنهت هذه الصفقة اتفاق إعلان المبادئ "اوسلو" وآن الأوان لإعادة تعريف العلاقة مع إسرائيل من جميع النواحى بما فيها الأمنية والعسكرية والسياسية والقانونية والاقتصادية، فبنودها المجحفة بحق الشعب الفلسطيني بما فيها اعتبار القدس كاملة وموحدة عاصمة لإسرائيل وضم الأغوار ومنطقة شمال البحر الميت وفرض السيادة الاسرائيلة على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وتخليها عن حق العودة وغير ذلك من البنود يعد تشريعا لجرائم الاحتلال وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، والمعاهدات الدولية، والاتفاقيات الموقعة".

وأردفت: "إن الإدارة الأمريكية تعمل وكيلا للاحتلال وشريكا وداعما له وتبذل ما بوسعها للقضاء على احتمالات إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وهذه الصفقة هي محاولة لإخضاع شعبنا لتلبية أطماع إسرائيل التوسعية والعنصرية فهي إلى جانب إنكارها لحقوقه غير القابلة للتصرف تضعه تحت الاختبار بشروط مستحيلة لإثبات أهليته للحصول على دويلة تفقد جميع مقومات وإمكانيات أقامتها في مشهد هزلي واستفزازي".

وعبرت عشراوي عن استياء شعبنا وقيادته من مواقف بعض الدول العربية الداعمة لهذه الصفقة المشبوهة، وأكدت على أن الموقف العربي الرسمي والشعبي الموحد والرافض لهذه الصفقة سيساهم في إفشالها وحماية القضية الفلسطينية من محاولات تصفيتها.

وأكدت في ختام بيانها على صمود وثبات شعبنا في مواجهة هذه المؤامرة التي تحاك ضده و انتصاره الحتمي كونه صاحب قضيه مبدئية وعادلة، وشددت على ان رص الصفوف والوحدة واللحمة الداخلية هي الطريق الأمثل نحو الحرية والاستقلال وتقرير المصير، كما ودعت في هذا الصدد أحرار العالم اجمع للوقوف في وجه النظام الشعبوي والعنصري المتطرف الذي يقوده كل من ترامب ونتنياهو.

#حنان عشراوي #ترامب

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل صفقة القرن: القدس.. اللاجئون.. المثلث.. الأسرى.. الحدود.. الامن.. غزة...

محادثات إسرائيلية فلسطينية لمنع احتجاجات ضد "صفقة القرن".. وهذا ما ابلغته اسرائيل لحماس

الرئاسة الفلسطينية: اجتماع موسع للفصائل في غزة الأسبوع المقبل..

الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة.. والمقاومة تتصدى لطائرات الاحتلال

صورة.. هبوط اضطراري لمروحية عسكرية جنوب بيت لحم.. ونجاة 11 جندي من موت محقق

الأحمد: وفد من كافة الفصائل يتوجه لقطاع غزة تمهيدا لزيارة الرئيس

الانتربول يُلقي القبض على فلسطيني ارتكب جريمة قبل 20 عاماً ولاذ بالفرار

الأخبار الرئيسية

57658

قناة عبرية : نفق الربط بين الضفة وغزة.. خطرٌ يهدد إسرائيل

كوشنر عن عاصمة فلسطين : "خلافنا مع الأردن وليس مع الفلسطينيين "

رويترز: العرب يعطون أولوية لعلاقاتهم مع أمريكا ضد إيران على حساب دعم الفلسطينيين

جيش الإحتلال يرفع حالة التأهب في الضفة وعلى حدود غزة تحسبا ليوم غد الجمعة

تقدير اسرائيلي : العثور على زعيم فلسطيني يقبل صفقة القرن هو صفر مطلق