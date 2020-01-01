ابنة المليارير بيل غيتس توافق على الزواج من حبيبها المصري

وكالات

أعلنت جينيفر ابنة الملياردير الأمريكي بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، موافقتها على طلب الزواج الذي تقدم به الشاب المصري، نايل نصار.



الموافقة نشرت في منشورين على موقع "إنستغرام" عبر صفحتي نايل وجينيفر، حيث قال نايل في تعليق على صورة جمعتهما: "قالت نعم، أشعر وكأنني الأكثر حظا وأسعد رجل في العالم الآن.. جين، أنت كل شيء كان يمكنني تخيله وأكثر من ذلك بكثير".



وتابع نايل قائلا: "لا أستطيع الانتظار لنكبر سويا في هذه الرحلة التي تسمى الحياة، وببساطة لا أستطيع تخيل حياتي بدونك بعد الآن.. أحبك أكثر مما يمكنك تخيله.. وشكرا لك على جعل كل يوم أشبه بالحلم بالنسبة لي".



من جهتها ردت جينيفر على صفحتها قائلة: "نايل نصار، أنت فريد، وسحرتني خلال نهاية الأسبوع الماضي، وفاجأتني كثيرا، لا أستطيع الانتظار لقضاء باقي حياتنا نتعلم ونكبر ونضحك ونحب معا، نعم مليون مرة".