هواوي تقدم تقنياتها في شبكة الجيل الخامس لمكافحة "كورنا"

وكالات / سما /

تعمل شركة هواوي الصينية مع شركتي هوبي موبايل (Hubei Mobile) وهوبي يونيكوم (Hubei Unicom) على بناء محطات للجيل الخامس في مستشفى ووهان فولكان الجبلي للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وتبني الصين مستشفى ووهان فولكان الجبلي بسرعة، وتستهدف إنهاء بناء المستشفى في غضون ستة أيام، للمساعدة في مكافحة الفيروس، وقد أرسلت العديد من شركات التكنولوجيا مثل شياومي هناك للمساعدة.

وخلال ثلاثة أيام فقط، ساعد فريق هواوي في إقامة الشبكات بالكامل من تخطيط الشبكات والمسح والتصميم ووضع الألياف وتركيب المحطات الأساسية.

وستضمن هذه الشبكة لمستشفى جبل فولكان اتصالا فائق السرعة والوصول الموثوق والسريع للبيانات لجمعها ولغايات الاستشارة والمراقبة عن بُعد وغيرها من الخدمات.